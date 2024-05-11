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Канчельскис: «Зенит» победит ЦСКА, потому что не имеет права на осечку

Канчельскис: «Зенит» победит ЦСКА, потому что не имеет права на осечку
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Зенит» должен обыгрывать ЦСКА. После матча с «Факелом» «Зенит» не имеет права на осечку. Тем более они играют дома. С ЦСКА приятнее и легче играть, потому что они сами дают играть. Армейцы будут атаковать и не будут садиться.

Турнирная таблица заставляла «Факел» садиться и играть вторым номером. Это было читаемо и прогнозируемо. Но у ЦСКА есть свои задачи — они не могут занимать восьмое место. Поэтому армейцы захотят дать бой и обыграть «Зенит» на их стадионе. Будет классный футбол с голами, но «Зенит» победит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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