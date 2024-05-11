Канчельскис: «Зенит» победит ЦСКА, потому что не имеет права на осечку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» примет на своём поле московский ЦСКА. Матч состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Конечно, «Зенит» должен обыгрывать ЦСКА. После матча с «Факелом» «Зенит» не имеет права на осечку. Тем более они играют дома. С ЦСКА приятнее и легче играть, потому что они сами дают играть. Армейцы будут атаковать и не будут садиться.

Турнирная таблица заставляла «Факел» садиться и играть вторым номером. Это было читаемо и прогнозируемо. Но у ЦСКА есть свои задачи — они не могут занимать восьмое место. Поэтому армейцы захотят дать бой и обыграть «Зенит» на их стадионе. Будет классный футбол с голами, но «Зенит» победит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.