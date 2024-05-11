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«Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз, чтобы оставить в клубе — Ауна

«Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз, чтобы оставить в клубе — Ауна
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Руководство «Наполи» готово увеличить заработную плату 23-лентего крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в шесть раз ради того, чтобы сохранить футболиста в клубе. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, неаполитанский клуб намерен предложить грузинскому игроку новый контракт, в котором будет указан пункт об отступных в размере € 150 млн.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кварацхелией интересуются «ПСЖ» и клубы из английской Премьер-лиги. Сообщалось, что нынешняя зарплата футболиста составляет € 1 млн в год.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальньную часть Евро:

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