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«Мы будем скучать по тебе!» Пьер Гасли отреагировал на уход Мбаппе из «ПСЖ»

«Мы будем скучать по тебе!» Пьер Гасли отреагировал на уход Мбаппе из «ПСЖ»
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Гонщик Формулы-1 Пьер Гасли отреагировал на уход Килиана Мбаппе из «Пари Сен‑Жермен».

«Мы будем скучать по тебе!!! Удачи тебе и новых приключений!!!» — написал пилот французской команды «Альпин» у себя в соцсетях.

Вчера, 10 мая, Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Нападающий сборной Франции сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс» в составе нынешней команды в ближайшее воскресенье. По окончании сезона он перейдёт в мадридский «Реал», его контракт с испанским клубом рассчитан до 2029 года.

Напомним, 25-летний Килиан Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

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