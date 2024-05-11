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Виталий Кафанов: журналисты перевернули мои слова о Лантратове

Виталий Кафанов: журналисты перевернули мои слова о Лантратове
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил своё высказывание в адрес вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова, который не был вызван на мартовский сбор российской национальной команды. Тогда 63-летний специалист сказал: «Илья не тот, что был в прошлом году».

«Касаемо моего интервью — журналисты просто добавили к моим словам слово «уже». «Уже не тот» смотрится совсем по-другому, согласны? Перевернуть можно всё что угодно. В тот момент я позвонил Илье и прямо сказал, что в текущей форме он мне не очень нравится — что он не тот, который был в прошлом году. Илья меня понял и согласился. Никакого недопонимания между нами и нет», — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 31 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

28-летний вратарь дебютировал в сборной России в сентябре 2023 года. Лантратов принял участие в товарищеском матче с Катаром (1:1), в котором провёл на поле 21 минуту.

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