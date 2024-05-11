Эдуард Мор: если «Спартак» не выиграет Кубок России, сезон будет провален

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о судьбе московской команды в Кубке России нынешнего сезона. Напомним, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» 14 мая, стартовый свисток о начале встречи раздастся в 20:45 по московскому времени.

«Здесь всё упирается в Кубок России. Если выйдут в финал и выиграют трофей, сезон будет спасён. Если нет, то сезон провальный.

С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что «Балтика» полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом — это сыграет «Спартаку» на руку. Что касается финала, то в одном матче может быть что угодно», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.