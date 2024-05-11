Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку»

Мор: из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, какой бы тренер идеально подошёл для красно-белых.

«Не знаю, стоит ли упоминать Карпина и Черчесова, учитывая, что Амарал сказал, что их нет в списке. Из российских специалистов я бы их назвал.

Из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку». Если брать тренеров из дальнего зарубежья, то хотелось бы, чтобы это был не молодой специалист, который будет учиться. Нужен опытный тренер с трофеями, пониманием и авторитетом», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сербский специалист Владимир Ивич занимал должность главного тренера «Краснодара» с января 2023 года по 13 марта 2024 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
«Быстрову бесполезно что-то доказывать». ТВ-эксперт Мор — о любимом «Спартаке» и не только
Эксклюзив
«Быстрову бесполезно что-то доказывать». ТВ-эксперт Мор — о любимом «Спартаке» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android