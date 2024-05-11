Мор: из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, какой бы тренер идеально подошёл для красно-белых.

«Не знаю, стоит ли упоминать Карпина и Черчесова, учитывая, что Амарал сказал, что их нет в списке. Из российских специалистов я бы их назвал.

Из иностранцев Ивич идеально подошёл бы «Спартаку». Если брать тренеров из дальнего зарубежья, то хотелось бы, чтобы это был не молодой специалист, который будет учиться. Нужен опытный тренер с трофеями, пониманием и авторитетом», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сербский специалист Владимир Ивич занимал должность главного тренера «Краснодара» с января 2023 года по 13 марта 2024 года.

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