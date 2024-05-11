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Стало известно, когда Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу»

Стало известно, когда Килиан Мбаппе присоединится к «Реалу»
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Нападающий Килиан Мбаппе, объявивший об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона, присоединится к мадридскому «Реалу» либо 22 июля, либо 7 августа — в зависимости от выступления сборной Франции на чемпионате Европы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае выхода французской национальной команды минимум в полуфинал Евро-2024 «Реал» позволит Мбаппе пропустить американское турне, стартующее после чемпионата Европы, для того, чтобы нападающий успел отдохнуть. При таком раскладе Мбаппе прибудет в расположение «Реала» 7 августа.

В случае, если сборная Франция покинет турнир раньше стадии полуфинала, Мбаппе присоединится к «сливочным» 22 июля.

Напомним, американское турне мадридского клуба начнётся 27 июля. Чемпионат Европы завершится 14 июля.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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