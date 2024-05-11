Агент Барбоза: получить в Европе € 20 млн за Тюкавина? Это будет сложно

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, найдутся ли в Европе клубы, готовые заплатить € 20 млн за нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Думаю, € 20 млн будет сложно. А то, что желающие приобрести футболиста есть, это без сомнения.

Котируется ли в европейских чемпионатах то, что Тюкавин забил 14 мячей в нынешнем сезоне РПЛ? Конечно, это котируется. Так же, как и то, как он провёл этот сезон», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Динамо» Константин Тюкавин принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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