Канадский мясник с инструкцией для ЛГБТ-фанов – на пути в Волгоград

Этот день многие корреспонденты «Чемпионата» провели в пути. Олег Лысенко отправился на чемп-мобиле в Санкт-Петербург. Дорога прошла отлично, а город встретил белыми ночами.

Дмитрий Егоров продолжает своё эпическое путешествие на поезде. Сыграл в нарды с болельщиком из Германии.

Но не всем удаётся доехать спокойно. Павел Пучков и Галина Козлова по пути в Волгоград очутились строго посередине между болельщиками Туниса и Англии. Вагон-ресторан стал полем битвы. Битвы чантов, разумеется, а вы что подумали?

Английские болельщики задали поездке ритм. Сначала они пели и размахивали флагом России.

Потом выступили с вечной классикой: «Боже, храни королеву». Британский гимн зашёл хорошо.

Мощно, красиво. Но тут вступили тунисцы.

Тишина длилась недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы выбрать песню в ответ. Oasis, Wonderwall – это в каком-то смысле ещё больше классика, чем гимн.

И снова короткая пауза, пока соперники собираются с силами. Ответ тунисцев потряс Пашу, и его можно понять: не все части этого, кхм, чанта получится назвать членораздельными.

Финал баттла оказался совершенно непредсказуем. Болельщики России затянули «Катюшу», и к ним присоединились все остальные.

В паузах между песнями и криками Гале и Паше удалось завести интересные знакомства. Например, с болельщиком из Китая, который общается через голосовой переводчик. Получается неточно и долго, но весело. С фотографом из Туниса, который на курорты приезжает с футболкой с надписью «бабник». Бабник – это по-тунисски фотограф, у него и в удостоверении так написано. В общем, официально подтверждено.

С тунисскими болельщиками, которые дали Гале феску.

И с канадцем, мясником из Оттавы и болельщиком сборной Англии. У этого Мэттью из Оттавы родители англичане, так что болеть за эту команду для него в каком-то смысле возврат к корням.

Он показал корреспондентам брошюру, которую футбольная ассоциация Англии выдаёт всем болельщикам. В ней целый раздел посвящён ЛГБТ-сообществу – как его представителям вести себя в России.

Ещё у канадца был разговорник, в котором целая фраза Please bring the bill лаконично переведена словом «счёт».

Чуть позже, когда некоторые болельщики выпили водки, разговор оживился ещё больше. Китайский болельщик с помощью голосового переводчика и жестов объяснил, как по телу разливается тепло…

И тут вагон-ресторан закрыли. Всех отправили спать. Путешествие продолжается.