«Это глобальная вечеринка!». Почему весь мир в восторге от России

Подходит к концу первая неделя чемпионата мира по футболу в России, и вот уже атмосфера, которая окружает турнир, растопила даже чёрствые и чопорные британские сердца. Что говорить, если даже главный враг российского спорта и общества Канада вдруг сменила гнев на милость и признала, что в России не так плохо, как можно было подумать. Неужели мы реально проводим лучший чемпионат мира в истории?

«Две любви – футбол и велосипед»

Корреспондент сингапурского издания Дэвид Ли рассказал, что его путешествие в Россию началось с посещения знаменитой Красной площади, где он в первые часы встретил столько удивительных людей, сколько едва ли встретил за всю жизнь. Одним из таких уникумов стал аргентинский болельщик Мати Амайя.



«Ему 33 года, но выглядит он лет на 10 старше с его густой бородой. Он путешествует последние шесть чемпионатов и посетил 37 стран, пока не доехал до России. И всё это на велосипеде! У него две любви – футбол и велосипеды. Для него приехать в Москву — это как приехать на свадьбу. Он ушёл из дома 5 апреля 2012 года и решил потеряться в этом мире».

«Футбол заставляет нас забыть обо всех проблемах на свете»

Издание Business Insider поражается масштабам, которые несёт в себе чемпионат мира по футболу, отмечая, что мундиаль выполняет роль миротворца, объединяя нации.

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«Каждые четыре года мир соединяется в одно целое ради фестиваля футбола, который заставляет нас на какое-то время забыть обо всех проблемах на свете. Хотя бы в течение нескольких недель мы понимаем, что все мы – просто люди. Чемпионат мира в России – лучшее тому подтверждение. Мы видим это в пабах, на улицах, на матчах и на фестивалях болельщиков. Это глобальная вечерника».

Бразильская дружба

Следующую удивительную историю нам поведало канадское издание Vancouver Courier. Мы же говорили, что даже канадцы прониклись атмосферой мундиаля в Росси. А история действительно классная.

«Бразилец Родольфо Мотта планировал поездку в Россию четыре года. Он и три его друга посетили мундиаль в Бразилии и договорились повторить это дело через четыре года. Судьба раскидала ребят по разным странам. Родольфо живёт в Ванкувере, второй друг в Санкт-Петербурге, третий – в Португалии, а четвёртый остался в Бразилии. У всех свои дела, работа и учёба. Но они приехали в Россию все вместе, потому что обещали друг другу».

«Шведы выпили всё пиво в Нижнем Новгороде»

Шведам удалось начать чемпионат мира с победы. Для 7 тысяч шведов, которые приехали в Нижний Новгород на матч, это было отличным поводом для празднований. Шведское издание The Local объяснило один интересный нюанс.



«Шведские болельщики просто-напросто выпили всё пиво в Нижнем Новгороде. Но фишка в том, что они выпили всё пиво ещё до начала игры. В городе никогда не проводили мероприятий подобного масштаба, так что шведские болельщики застали местные пабы врасплох».

«Давайте тусоваться!»

Крупный портал Reuters рассказал, как в очередной раз были разрушены стереотипы о хмурой и недружелюбной России, где очень опасно просто ходить по улицам.



«Давайте тусоваться!» Такими словами встречают иностранных болельщиков местные жители. Не все города, которые принимают матчи чемпионата мира в России, избалованы вниманием туристов. Но это не мешает им создавать невероятную атмосферу праздника. «Моя жена была против поездки в Россию, да и на работе мне говорили, что это не лучшая идея. Но всё было очень и очень круто», — признался болельщик из Шотландии, который приехал на турнир с 10-летним сыном».