Вы за Карреру или против?

Известный актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» стихотворение в адрес главного тренера «народной» команды Массимо Карреры. Стихотворение максимально быстро распространилось в Сети, а лайк на него поставили игроки клуба Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Фанаты не одобрили поступок своих кумиров и принялись за оформление петиции в защиту главного тренера, которая на данный момент собрала более двух тысяч подписей, а самих футболистов, скорее всего, отстранят от работы с главной командой. Мы поинтересовались у известных болельщиков и ветеранов клуба, поддерживают ли они главного тренера в этой ситуации.

Михаил Ефремов, известный российский актёр, болельщик «Спартака»:

— Скандал из-за лайков Глушакова и Ещенко? Захотели и поставили лайк. Я пока поддерживаю Карреру, я в последнюю очередь тренера сдаю.

Денис Мацуев, российский пианист, болельщик «Спартака»:

— Чем был хорош футбол 20-25 лет назад – мы обсуждали именно футбол, а не шелуху. Сейчас мы говорим о лайке футболиста актёру. Я не вижу смысла раздувать эту тему. Хотя мы все понимаем, что слово болельщика, тем более знаменитого, очень важно. Видно, что человек переживает. Мы все переживаем за нашу команду, у каждого есть своё мнение. Кто-то считает, что надо отказать тренеру, кто-то – что нет. Но этим всегда отличались болельщики «Спартака», которые высказывали своё мнение. Соглашаться с этим мнением – право каждого.



Валерий Рейнгольд, огненный ветеран «Спартака»:

— Если вникнуть глубоко, то Каррера здесь ни при чём. Они сами валяют дурака, а потом всё, что происходит, сваливают на тренера. Хочу обратиться к Ещенко и Глушакову: ребята, делайте свою работу профессионально и честно, не надо отлынивать от работы. Не забывайте, я всегда защищаю вас, но сегодня я против вас. Если так поступать, то в команде будет разлад и не будет никакой дисциплины.

Юрий Гаврилов, бывший полузащитник «Спартака»:

— На сегодняшний день результаты «Спартака» не устраивают никого. Пускай разбираются внутри команды. Ещенко и Глушаков лучше чувствуют, что происходит в команде. Если и поддержали стихотворение только вдвоём, значит, нет дружбы в коллективе. Видимо, есть группы игроков, которые отдельно кучкуются и общаются. Коллектива как такового нет. В чемпионском сезоне «Спартаку» во многих играх повезло. Забивали на последних секундах и в добавленное время. Я думаю, что поддержка стихотворения Назарова игроками — показатель того, что в команде что-то не так. Каррера, возможно, не управляет процессом. Но это моё мнение. Поддерживаю ли я Карреру? При нём команда стала чемпионом страны. Болельщики всегда поддерживают тренера, когда есть результат, когда его нет — задают вопросы. За тренера всегда говорят результаты.

Евгений Кафельников, российский теннисист, болельщик «Спартака»:

— А Комбарова вместе с Глушаковым и Ещенко не отстранили? Ну ё-моё. Пока Комбарова не отстранят, даже не хочу ничего комментировать. Был бы рад, если бы Глушакова и Комбарова продали. По Ещенко ничего не хочу говорить, а вот этих двоих с радостью. Я на стороне Карреры на миллион процентов.



Александр Кутиков, солист группы «Машина времени», болельщик «Спартака»:

— Я считаю, что вопросы по назначению и снятию тренера находятся в компетенции руководства клуба. Высказывать своё мнение болельщики имеют право, но насколько это квалифицированное мнение. Решают всё специалисты, а не болельщики.



Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Надо, чтобы в клубе разобрались с этой ситуацией. У игроков в контракте всё прописано, что они имеют право делать, что нет, они деньги приличные получают. Глушаков и Ещенко не маленькие ребята. Они должны всё согласовывать, чтобы не было вреда имиджу. Я считаю, что Каррера хороший тренер. Просто ему тяжеловато у нас, надо знать язык, чтобы общаться. Он же работает через переводчика. С нашими игроками надо больше контактировать, а так он общается только на тренировке — в этом проблема. Преимущество наших специалистов именно в этом. Семак, Бердыев, Аленичев, Тихонов — они могут общаться на нашем родном языке. Иностранцам тяжело, если у них есть состав, который на голову сильнее всех — тогда всё получится. Игры у «Спартака» нет. Назаров хочет видеть зрелище и игру, а не добывание очков.

Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры

Что говорит виновник торжества

Дмитрий Назаров:

— Ночью я видел, как меня поливали. С прессой я не общаюсь, ничего не изменилось.

Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно Команда рушится.

Наше мнение

Антон Третяк, обозреватель «Чемпионата»:



— В данном случае трудно быть за кого-то, потому что взрыв ситуации произошёл не из-за лайков как таковых, они послужили поводом. В «Спартаке» нервозная обстановка, у тренера и игроков есть разногласия, которые, конечно, нужно было решать внутри команды.



Вообще, ситуация дико нелепая. Такое могло произойти только в «Спартаке»! Известный болельщик команды публикует пост со стихами против главного тренера команды. Ок, имеет право. Два игрока команда лайкают этот пост. Ок, не имели права, но очень большая вероятность, что лайкали они вслепую. На следующий день обоих игроков главный тренер отстраняет от работы с командой. За лайки! Хотя, конечно, хочется верить, что между тренером и игроками всё-таки состоялся откровенный разговор, после которого Каррера и принял это решение.

Глушаков и Ещенко отстранены от работы с основой «Спартака»

Мнение читателей

viktorson:

— Да, повар точно шарит в птице,

Но лишь в цыплятах табака.

Ещё в свинине под горчицей,

Не даромфан он Спартака.

Но есть ли смысл гнать Карреру

Вот прям сейчас, в разгар сезона?

Бежать и звать скорей Валеру,

Что ждёт сидит на бреге Дона?



Цыплят по осени считают,

Очки — весной, когда погодка.

Пока одни грызут-играют,

Другой раскачивает лодку



Один состав всё подбирает,

Другой поохал и поэхал.

Фалькао точно не приедет.

(Вон даже Терри не поехал).



diman19801980:

— Глушаков: я парень простой, вижу слово Каррера — сразу лайкаю!



brodequin:

— Не удивлюсь, если Глушаков ни черта не понял и решил, что это стишок во славу Карреры.

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