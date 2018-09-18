Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно

За «Спартак» стыдно.

Стыдно за то, что капитан команды Глушаков и важный для коллектива Ещенко ставят лайк под постом актёра Дмитрия Назарова, в стихах уничтожающего Массимо Карреру.

Стыдно за клуб, который в течение полутора часов никак не реагирует на бомбу, которая может разорвать коллектив и побить осколками всех, кто симпатизирует «Спартаку».

Стыдно, что в сети уже появился матерный ответ Ещенко, где он с трудом складывает буквы в слова, пытаясь объяснить в директе какому-то фанату, что ставил «нравится», потому что это пост про его клуб.

Они ведь оба, хулиган из Миллерова и парень, пробившийся из детдома, реально любят «Спартак», поэтому подписываются на актёров, фан-сообщества, отвечают людям, помогают, ставят сердечки куда попало. А сейчас из-за этого выглядят как два простофили.

Очень стыдно за болельщиков, которые реально уверены, что игроки так выразили свою позицию. Ещё более стыдно за то, как в последние полгода унижают Ещенко, Комбарова, Глушакова и божьего человека Реброва. И будет стыдно за то, как совсем скоро они же съедят Карреру. Назаров вот уже открыл свою кухню.

Стыдно, что команда, обладающая такими исполнителями, регрессирует.

Стыдно, что Глушаков с Комбаровым заслуженно вылетели из сборной и что, если так пойдёт дальше, вылетят из «Спартака».

Стыдно за ПАОК, «Тосно», «Динамо».

Славные ублюдки. Бедный ПАОК сломал «Спартак» И нас всех.

Стыдно, что вот так, ни с кем не попрощавшись и без шанса на замену, уходит Промес.

Куда уехал Промес. И с кем теперь он будет играть Идеальный чемпионат и перспективы стать форвардом.

Стыдно за то, как ушёл или, возможно, как был выкурен Пилипчук.

Немного стыдно за Терри, но сильнее — за Петковича, Максимовича, Таски, Луана, и так далее.

Почему Терри не в «Спартаке» Деньги, политика, виза — нет. Причина другая.

Стыдно за «твитты» Ханни, ведь его набросы — вовсе не лайк.

Ханни и «Спартак»: почему всё идет не так Возможно, самый спартаковский по стилю игрок плотно сидит на банке.

И стыдно, что после этих «твиттов» Ханни играет в основе, а Роша падает на банку.

Стыдно за красную Луиса Адриано и его лицо после выхода на замену.

Сказочный Адриано Пособие по тому, как испортить о себе впечатление.

Стыдно за водителя автобуса и за доктора Лю. За то, что с ними расстались так, что мужики плакали.

Стыдно за то, что ничего не понятно — ни с тактикой, ни с игрой, ни с трансферами, да ни с чем.



Стыдно, когда всё сильнее понимаешь, что тренер не самостоятелен и подвержен влиянию, особенно в трансферная вопросах.

Стыдно, когда задаёшь себе вопрос: «На какой должности в клубе работает Марко Трабукки?»

Стыдно, что ни в клубе, ни в коллективе нет единства.

Стыдно за себя, потому что сколько раз мы переобувались и бегали в трусах.

Так же стыдно было два года назад, когда «Спартак» сгорел «Зениту», взял Дзюбу в самолёт, потерял фанатский баннер на поле «Петровского» и застыл вдалеке от еврокубков.

Тогда через уход игроков, через АЕК, смену тренера, приход «профессионалов» порядок навести удалось.

И сейчас клуб стоит перед важным выбором. Ведь, кажется, если не пересмотреть своё поведение сейчас, то ещё 16 лет без побед вряд ли покажутся чем-то невероятным…

Есть ещё один шанс, что этот абсолютный стыд заставит команду объединиться. Но, похоже, он действительно мал.