Как «Локомотив» выживал в турецком аду

Турецкие фанаты много выпендриваются. Но громко свистят

«Добро пожаловать в ад», «Вы умрете в Стамбуле» и другие интересные вещи писали в социальные сети «Локомотиву» сразу после жеребьевки группового этапа. Турецкие болельщики активно убеждали, что у них дома русским будет грустно, страшно и без шансов.



В принципе, психологическая атака сработала: до Стамбула долетело всего около трех сотен болельщиков. Даже рухнувший курс лиры не убедил фанатов «Локомотива» на более масштабный выезд. Для, кто добрался до Турции, руководство московского клуба организовало безопасный трансфер на стадион.

История от одного из болельщиков москвичей: «Да какой тут ад, вообще ничего. Собрались, приехали. Слышал, что вчера турецкие фанаты искали по городу русских, но никого не нашли. Сегодня некоторые ребята по городу передвигались в футболках «Локомотива» – никаких проблем. Перед самым отъездом мы все переоделись, достали шарфы. Подбежал турок с фотоаппаратом, сделал фотографии. Тут же распечатал их и продавал нам по 200 рублей за фотку. Какой ад – райский сервис просто».

Что фанаты «Галатасарая» делали классно – шум. Два сектора за воротами до разминки было слышно лучше любого заполненного стадиона в России. Когда матч начался, из-за свиста не было слышно собственного голоса. После гола хозяев приложение по измерению шума показало 119 децибел. До рекорда на стадионах далеко, но приложение сравнило такой уровень шума с нахождением внутри вертолета.

Вы не представляете, как фанаты «Галатасарая» обожают Муслеру

В центре Стамбула расположен фирменный магазин «Галатасарая», в котором, понятно, огромное количество маек и другой атрибутики с изображением Фатиха Терима. Но отдельно висит несколько именных поло голкипера Фернандо Муслеры – и только его, других футболистов так не отмечали.



Голкиперы по традиции вышли на разминку раньше, и трибуны встретили Муслеру невероятным шумом. Сектора за обоими воротами распевали его имя, и уругвайский кипер открыто кайфовал. Махал фанатам руками, прыгал в такт заряду. Потратил из разминки минут пять только на то, чтобы поблагодарить трибуны.

Причины такой любви достаточно просты. Муслера играет за клуб с 2011 года, отклоняя самые разные предложения. Уругваец давно признался в любви к «Галатасараю», заявив, что клуб будет в его сердце до самой смерти.



При этом против «Локомотива» уругваец не выглядел гениальным вратарем. Его ошибки на выходе приводили к опасным ситуациям после угловых.

Хеведес сыграл за «Локомотив» полный матч

Вчера на пресс-конференции я спрашивал у Семина, есть ли вероятность, что команда будет играть против «Галатасарая» в три центральных защитника, и готов ли выйти на поле Хеведес. Палыч прищуривался и говорил, что вероятность есть. Но есть вероятность, что сыграют и по привычной схеме в четыре защитника.



В итоге экспериментов оказалось даже больше ожидаемого. Третьим центральным защитником действительно вышел Хеведес. Но левым латералем вышел играть Брайан Идову, для которого это был дебют за «Локомотив». Видимо, защитника подписали для Особо Важных Матчей.

Терим точно смотрел матчи «Локомотива»

Пресс-конференция Фатиха Терима была очень философской. Со своими журналистами он рассуждал о приоритетах команды фразами в духе: «Лучше синица в руках». Но было несколько дельных ответов.



Комментируя игру «Локомотива», тренер отметил, что видел прошедший матч москвичей с «Динамо». Тот самый, где все опасные моменты у «динамовцев» возникали с левого фланга атаки. Именно оттуда пришел гол «Галатасарая»: Родригеш легко ушел от Игнатьева.



О проблемах «Локомотива» в опорной зоне турки тоже знали и постоянно били издали, пока соперник вжимался к воротам. К счастью, это происходило лишь небольшими отрезками. К несчастью – провалов хватило, чтобы проиграть.

Когда в порядке Фернандеш – в порядке «Локомотив»

Если гостям удавалось отодвигать игру на чужую половину поля, то начинался лучший футбол «Локомотива» за последние полгода. У чужих ворот московский клуб так качественно не создавал моменты с выезда к «Динамо» (аж 14 апреля). И практически все опасные ситуации возникали благодаря Ману Фернандешу или при его непосредственном участии.



На вчерашней пресс-конференции португальский полузащитник сказал, что для него важнее всего – футбол. Против «Галатасарая» сыграл Ману, близкий к своей идеальной форме. Финты ради пользы, видение поля, разгон атак. Если Алексей Миранчук выглядел потерянным в атмосфере свиста, то Ману вообще не паниковал. Теперь точно понятно, что Фернандеш по своим кондициям готов играть классно. Непонятно, хватит ли мотивации на чемпионат России.

Если «Локомотив» хочет выйти из группы, надо перестать нервничать

В конце первого тайма Алексей Миранчук не смог обработать простейшую передачу. Юрий Семин после перерыва останавливал мяч изящнее. Несколько классных атак гостей закончились только по причине глупых недочетов. Гол со штрафного после фола, которого можно было избежать. Пенальти в конце вообще конкретный привет Кверквелии. «Галатасарай» не был лучше на три гола. Но вместе со стадионом игроки турецкого клуба показали «Локомотиву», что такое атмосфера Лиги чемпионов. Московский клуб так долго хотел почувствовать этот турнир. Но пока морально к нему готовы не все.