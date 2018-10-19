«Вы мешаете российской школе вратарей». Сёмину предъявили за Гилерме в составе

Валерий Карпин влетел на пресс-конференцию с твердым желанием быстрее с нее скрыться. Главный тренер «Ростова» не отошел от игры и выглядел сильно раздраженным. После финального свистка он ускорился до судей и что-то долго им объяснял, подпрыгивая и взмахивая ногами. Но комментировать судейство на пресс-конференции Карпин отказался. Затем сказал, что недоволен игрой своих футболистов в атаке и попрощался.

«Локо» снова играет без форварда. И побеждает Вечер флэшбеков из прошлого сезона.

Выступление Юрия Семина длилось сильно дольше и включило в себя один небольшой стенд-ап с участием коллеги из газеты «Труд» (сам он назвал себя внештатным корреспондентом). Но сначала все было серьезно.



– Сложная и тяжелая игра. В которой игроки проявили характер и много волевых усилий, постоянно пытались взломать оборону «Ростова». Соперник хорошо играет в защите, забить им два мяча не так легко. Рады то, что три очка. Что приблизились к группе, которая борется за все хорошие места.



– После ЦСКА вы жаловались, что нет нападающих.

– Я никогда не жалуюсь, поправьте это слово! Но нет четырёх игроков, я не жалуюсь, а констатирую факт. Нет Фарфана, Рыбуся, Смолова и Эдера. Плюс Чорлуки не будет. И я не жалуюсь! У нас 13 дней, за которые надо провести пять игр. Но я опять не жалуюсь! Но это нормально? Я считаю, что нет. Это не в интересах российского футбола.

– Что с Чорлукой?

– Сложно сейчас сказать, но, думаю, потянул заднюю поверхность бедра.



– Сегодня и Баринов, и Миранчук, и Крыховяк играли форвардов. Каким было указание для них?

– У нас сегодня не было выдвинутого нападающего, все атаковали со вторых позиций.



– Почему не сыграл Рифат Жемалетдинов?

– Не играет, потому что Миранчук играет. Состояние у него хорошее.



– Вы следите за границами технической зоны во время игры?

– Нет, я не замечаю их. Разве я там вышел? Полметра вышел, полметра не дошел. Наказывать меня что ли? Ну вышел полметра, нормальная ситуация, эмоции! Арбитр мне напоминает, я извиняюсь и возвращаюсь.

– Восстановление Смолова не планируете форсировать?

– Уже форсируем его, месяц форсируем Рыбуся, форсируем Фарфана. Но никого пока нет.

– Как себя чувствует Коломейцев?

– О, Коломейцев еще. Прошла операция серьезная у него. Наверное, в этом году он играть не будет. Видите, какой травмоопасный вид спорта футбол. Неизвестно, будет играть дальше или нет.



– Вы долго не делали замен, потому что все устраивало?

– В принципе, да. Выйти на последние 10 минут тоже непросто. Если бы не было травмы, я бы и не делал замен.



– Почему Дмитрий Тарасов вышел играть вперед?

– В первую очередь мы хотели, чтобы он прессинговал защитников и не давал им делать передачи в атаку.



В этот момент началось веселье. Коллега из газеты «Труд» поднялся и, размахивая выпуском «Советского спорта», толкнул мощнейшую речь. «Коллеги назвали Семака вторым Лобановским? Юрий Палыч, а вы кто тогда? И есть у меня еще вопрос по Гилерме. Не кажется ли вам, что вы мешаете отечественной школе вратарей, выпуская в старте этого голкипера? Ведь есть россиянин – Медведев!». Семин зачем-то начал отвечать серьезно и подробно.

– Гилерме заслуженно основной вратарь сборной?

– Раз Гилерме получил гражданство, значит все закономерно. Другое дело, что вызов должны получать люди, которые нужны. Но Гилерме почти россиянин, отлично говорит на русском — я тут проблем не вижу. И нет сомнений, что надо уделять внимание развитию детско-юношеского футбола.



Его уровень? Высочайший! Это прекрасный вратарь. Нет такого вратаря, который бы играл с фланговых передач и прерывал атаки. Он и в сборной начал две атаки, с которых забили голы.

– Второй матч подряд победный гол забивают защитники – это их инициатива ходить в атаку?

– Нет, на «стандарты» все защитники ходят. В сложных ситуациях они тоже идут вперед. Был бы сегодня счет ничейным, Чорлука пошел бы вперед. Если бы травму не получил.



– Как физическая форма команды?

– Хороший вопрос. Мы достаточно много игр в самом начале провели в ситуации дисбаланса команды в физическом плане. Сейчас более ровное функциональное состояние. Единственный момент за последнее время – не очень хороший



– Ману Фернандеш много заигрывался и терял мяч – не планируете ограничить его в этом?

– Терял, да. Особенно в самом начале матча было 3 эпизода. Но можно посмотреть на другое – количество передач от него во внутрь штрафной площади. Он превосходит всех игроков. Ману – важная часть нашей команды. Поэтому он играет в стартовом составе, поэтому мы чего-то неожиданного ждем от него каждый раз. Тем более, что в атакующих действиях у нас все получается не очень хорошо.



– То, что осталось четыре дня до матча с «Порту» – нормально?

– Да, нормально. Ненормально будет после них. Надо придумать было такой календарь, чтобы 5 матчей поставить.