Игроки «Спартака» благодарят Карреру. Массимо отвечает

Спойлер: записями в социальных сетях отметились даже сосланные итальянцем в дубль Глушаков и Ещенко.

Футболисты красно-белых по неизвестным причинам долго молчали. Об отставке Карреры стало известно ближе к 11 по московскому времени, однако долгое время никто из игроков никак не реагировал на уход главного тренера в публичном пространстве. Смотрелось это очень странно. Болельщики начинали приходить в бешенство.

Первым молчание нарушил полузащитник Александр Самедов – примерно в 19.30, то есть спустя восемь с половиной часов.

Вторым через час после Самедова выступил Джано Ананидзе.

И только после этого футболисты «Спартака» наконец-то начали массово благодарить тренера, при котором клуб выиграл первое за 16 лет золото. Благодарностями друг за другом отметились Георгий Джикия, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Михаил Игнатов.

Каррера отвечал на некоторые посты ответными благодарности. Очевидно, с чьей-то помощью, поскольку его ответы были на чистом русском языке. Самедову он, например, написал: «Спасибо, Саша, и мне очень приятно было работать с тобой! Удачи тебе!».

Следом публикацию сделал бразилец Луис Адриано: «Сложно подобрать слова, чтобы поблагодарить вас за годы совместной работы. Работать с вами для меня было гордостью и привилегией».

А в конце дня выступили и два сосланных в дубль игрока – Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Публикация первого получилась странной. Он поблагодарил Карреру не за работу в целом, а только за чемпионский сезон. И сложно понять, задумывал ли Денис именно такую формулировку или попросту неудачно выразился. Как считаете вы?

Ещенко написал без всякой двусмысленности.

Каррера тут же ответил Андрею: «Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!!!»



Глушакову Каррера не ответил ничего. Зато кратко ответила дочка Массимо Франческа.