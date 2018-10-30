«Он верил в хорошую и плохую карму». Каким был погибший владелец «Лестера»

Бизнес-магнат

Вичай Шриваддханапрабха входил в пятёрку самых богатых людей Таиланда – на 2018 год его состояние оценивается в 5,2 млрд долларов.

Первым его бизнес-проектом стал магазин беспошлинной торговли King Power. История компании началась в 1989 году – именно тогда был под руководством Шриваданапрабха была открыта первая точка King Power Duty Free в одном из торговых центров в пригороде Бангкока. Сеть быстро разрослась, и со временем стала монополистом в аэропортах тайской столицы. Сейчас магазины King Power есть и в других городах Таиланда.

В 2010 году компания стала спонсором «Лестера», в 2016 – приобрела 35% акций крупнейшей авиакомпании AirAsia, а еще через год было объявлено о сделке с бельгийским клубом «Ауд-Хеверли Лёвен», выступающем во втором дивизионе.

Ещё одним детищем Шриваданапрабха был поло-клуб, который он открыл в Бангкоке. Таец очень любил конное поло и старался сделать так, чтобы в его жизни всегда было место лошадям. В Англии он одно время возглавлял Ham Polo Club, а потом начал спонсировать команду King Power Foxes.

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«Лестер»

Когда Шриваданапрабха в 2010 году приобрел «Лестер», его предыдущий владелец — Милан Мандарич — сказал: «Сегодня великой день для клуба. Наши владельцы – фантастические люди с невероятными амбициями на будущее. У них отличный характер, и с ними «Лестер» обязательно достигнет успехов». Тогда мало кто мог представить, что эти красивые слова станут пророческими. Но новый владелец быстро включился в работу клуба, поэтому результаты не заставили себя ждать.

Вичай Шриваддханапрабха с сыном и игроками «Лестера» празднует чемпионство Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Таец активно продвигал клуб на азиатском рынке: клубная атрибутика начала продаваться в магазинах King Power, а предсезонные турне «Лестер» начал проводить в Азии.

Шриваданапрабха, при всех своих финансовых возможностях, выбрал несколько иную стратегию, чем не менее богатые шейхи. Таец сделал ставку не на дорогущие трансферы, а на точечный подбор коллектива и работу над его сплоченностью. Кроме того, он близко общался со многими футболистами – Джейми Варди даже пригласил его на свою свадьбу.

А вот с журналистами таец пересекаться не любил – за всё время в «Лестере» он ни разу не дал интервью. Представителей СМИ он отправлял к своему сыну, но и тот не так уж и часто общался с репортёрами. Вичай же предпочитал вести непубличный образ жизни — даже после чемпионского сезона он ни разу не появился ни в одном из многочисленных британских изданий.

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Буддийский монах и амулеты

Тайский бизнесмен был крайне верующим человеком – особенно он верил в хорошую и плохую карму. На стадион не раз приезжали буддийские монахи, привозившие различные амулеты удачи футболистам, — конечно же, по просьбе самого владельца. Один из них — Фра Промманкалачан – рассказывал: «Когда «Лестер» был в зоне вылета из премьер-лиги, Вичай сказал мне, что им не хватает удачи. Поэтому он начал создавать хорошую карму – строил храмы, поддерживал монахов как в стране, так и за её пределами. И он добился успеха».

Пиво и пончики для болельщиков

Таец был больше, чем просто владельцем, не только для игроков клуба, но и для болельщиков. На своё 60-летие он подарил абонементы 60 фанатам, выбранных случайным образом. В сезоне 2015/16 после первого круга каждому болельщику, кто пришёл на матч, досталась бутылка пива, а в последнем матче сезона – напиток на выбор и кусок пиццы.

Правда, после увольнения Раньери на него обрушилась лавина критики: болельщики не понимали, как и почему было принято такое решение. Вичай остро переживал всю критику, призывая фанатов его понять. Он и вся семья всегда вкладывали в «Лестер» душу.

И сейчас болельщики переживают уже уход самого Шриваданапрабха.