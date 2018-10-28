Трагедия в Англии. Вертолёт владельца «Лестера» разбился

Принадлежащий владельцу «Лестера» Вичаю Шриваддханапрабхе вертолёт потерпел крушение через полчаса по окончании матча 10-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Вест Хэм Юнайтед» (1:1). Катастрофа произошла сразу после взлёта.

По данным английских СМИ, вертолёт поднялся на 200 футов и загорелся из-за проблем в хвостовой части, после чего упал на стоянку стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум».

По информации BBC, у вертолета отказал хвостовой винт, в результате чего машина начала вращаться вокруг собственной оси и упала на парковку.

На место происшествия были отправлены медики и пожарные. По неподтверждённой пока информации, на борту находился сам Шриваддханапрабха и спортивный директор «Лестера». Оба они погибли вместе с пилотом.

Шриваддханапрабха – один из самых богатых людей Таиланда, бизнесмен, основатель и генеральный директор сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. Он стал владельцем «Лестера» в феврале 2011 года, а его сын Айяватт занимает пост вице-президента клуба. Как правило, Вичай покидал на вертолёте стадион после каждого домашнего матча «лис». Отмечается, что вертолёт Augusta Westland AW-169 стоил около 2 млн фунтов стерлингов. Он эксплуатировался всего два года.

В мае 2016-го Шриваддханапрабха отмечал вместе командой сенсационное чемпионство в Премьер-Лиге, а в феврале 2017-го объяснялся с болельщиками после увольнения Клаудио Раньери. «Спасибо и тем, кто продолжает жаловаться на меня и руководство. Я понимаю и вас. Пожалуйста, уважайте мое решение. Я никогда не подведу «Лестер». Я семь лет упорно работаю, делая клуб лучше и лучше. Не нужно говорить о деньгах. Они все возвращаются в клуб через инвестиции», – написал тогда Вичай в «Инстаграме». В апреле 2018-го Шриваддханапрабхе исполнилось 60 лет…

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UPDATE. По информации beIN Sports, владелец «Лестер Сити» находился на борту разбившегося вертолёта. Сегодня английский клуб выступит с официальным обращением по этому поводу.