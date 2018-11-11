Семак: руководство «Зенита» мою позицию насчёт Ахметова знало

Бывшему «армейцу» Семаку, наверное, было особенно досадно проигрывать, да ещё и на ноль, на «Песчанке». Несмотря на это, на пресс-конференции Сергей Богданович был спокоен и рассудителен. Впрочем, как всегда.



— Думаю, первый пропущенный мяч из-за нашей ошибки повлиял на ход игры, — отметил он. — ЦСКА стал более уверенно играть, тогда как у нас разладился контроль. Допускали много ошибок. Вторым пропущенным голом поставили себя в сложное положение. Для того чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один, но этого не случилось. Теперь нужно проанализировать этот сложный отрезок, отдохнуть. Команда выглядит уставшей, истощённой. Отдохнём и будем готовиться к следующим матчам.

— Как чувствует себя Дзюба? У него действительно было повреждение?

— Естественно было. Участие в матче было под вопросом, исходя из медицинских показателей и самочувствия игрока. Во время матча Артём почувствовал боль в колене и сам попросил замену. Медицинский штаб сборной решит, как быть.



— Довольны ли вы действиями своей команды до пропущенного мяча?

— Не хватало остроты в атаке. Что касается контроля, всё было абсолютно нормально. По сути проблем не возникало ни там, ни там. К сожалению, первую голевую ошибку допустили мы, чем поставили ЦСКА в комфортное положение. «Армейцы» любят обороняться и убегать в быстрые атаки.



— Не кажется ли вам, что перевод Ерохина в центр поля обеднил игру «Зенита»?

— Мы исходим из состояния и наличия игроков. Если бы играл Паредес, Саша играл бы выше. Но поскольку Паредес пропускал матч, Саша играл в опорной зоне. Он много времени пропустил и ещё не в лучшей форме, но игрок дисциплинированный: может играть там, где скажут.



— Слабый матч выдал Маркизио. Согласны?

— Во-первых, замены были связаны с изменением тактического рисунка. Маркизио непросто осваиваться в новом чемпионате. Но предыдущий матч он сыграл хорошо. Подождём, пока полностью адаптируется.



— Вы ничего не говорите о календаре: «Зенит» имел на подготовку на два дня меньше.

— Такой календарь, мы его не выбираем. Чтобы был более приемлемый, нужено играть в Лиге чемпионов. А так сдвигать игры некуда. Мы не в первый раз в сезоне в такой ситуации оказываемся.

— У ЦСКА тоже были потери. Удивлены, как «армейцы» вышли из положения?

— Они всегда стараются играть агрессивно, активно. Быстрым игрокам атакующей линии ЦСКА комфортно играть на пространстве. Сегодня они им удачно пользовались.



— Ахметов был на сборах «Зенита». Смог бы у вас так же быстро раскрыться, как в ЦСКА?

— Сложно сказать. Много игроков было на сборах, в том числе в центре поля. Мою позицию по Ахметову руководство знало. Я рад за него, что он здорово играет в ЦСКА и является одним из лидеров команды.

***

Виктора Гончаренко встретили в конференц-зале аплодисментами. Проводили – тоже. Заслужил.



— Наверное, сегодня нам вернулось всё, что недополучили в предыдущих домашних, в которых имели преимущество, но проигрывали, — заявил главный тренер ЦСКА. — Мы хорошо начали с первых минут, быстро забили два мяча. После такого сопернику всегда тяжело приходить в себя. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении. Во втором больше на сдерживание играли. Держали в голове, что Дзюба и Заболотный оказывают большое давление на защитников, грамотно перестраивались. Мы провели качественную игру и справились со своей задачей.

— Вы часто разговаривали с Ефремовым на бровке. О чём?

— Наверное, ему лучше играть, когда с бровки подсказывают. Комфортнее.

— Рассчитываете ли вы на Гордюшенко?

— Мы рассчитываем на всех людей в обойме. Но есть тренировки, по которым мы оцениваем, кто готов к игре перед каждым конкретным матчем. Пока был выбран такой состав, но Астик может сыграть в тех матчах, которые у нас остались.

— Что с Ахметовым?

— Пока мы не знаем. У него вылетело плечо. Насколько это серьёзно, станет понятно после обследования, завтра-послезавтра.

— После каждого из забитых мячей вы подзывали к себе Щенникова и что-то ему подсказывали…

— Говорили, что надо было так же продолжать играть. Было бы плохо, если бы мы сели назад. Через Щенникова я всей команде передавал, что надо играть так же.

— Обляков мог выйти на поле или формально сидел в запасе?

— До последнего с судьями вели совещание, может ли он с таким гипсом сидеть. К сожалению, нам не дали добро на это.



— В первом тайме вы намеренно взвинчивали темп, учитывая, что «Зенит» имел меньше времени на восстановление?

— Мы во всех матчах пробуем инициативно играть. Это энергозатратный футбол. Где-то успеваем восстановиться после Лиги чемпионов, где-то нет. Одной из нашей задач было активно играть на половине поля «Зенита».