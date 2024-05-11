Валерий Непомнящий: «Зенит» в кризисе, футболисты играют не на своем уровне

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

«Игра «Зенит» — ЦСКА может сложиться как угодно. Когда ЦСКА сталкивается с трудностями, команда может собраться. «Зенит» сейчас тоже теряет очки. Матч будет идти до первого гола. «Зенит» сейчас в кризисе.

С чем это связано? Это вопрос психологии, не мастерства. Команды перестали уступать «Зениту» в настрое. У петербуржцев есть высококлассные футболисты, но у иностранцев нет тех качеств, которые нужны для игры в РПЛ. Сейчас футболисты «Зенита» не играют на своем уровне», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 19:00 мск.

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. ЦСКА после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 39 очков и располагается на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.

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