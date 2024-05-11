Кайл Уолкер: мы в трёх матчах от того, чтобы войти в историю

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер поделился эмоциями от осознания того, что «горожане» могут стать первой командой в истории АПЛ, выигравшей этот турнир четыре раза подряд.

«Я взволнован. Мы в трёх матчах от того, чтобы сделать то, чего никто никогда не делал, а именно выиграть четыре титула Премьер-лиги подряд. Для этого нам необходимо выиграть оставшиеся три матча. Надеюсь, в конце мы будем праздновать», — приводит слова Уолкера официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, после 35 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 82 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко, однако у «горожан» есть игра в запасе. Сегодня, 11 мая, в матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом».

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: