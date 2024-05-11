Эдуард Мор: Егор Титов — самый недооценённый футболист «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об экс-полузащитнике красно-белых Егоре Титове.

«Егор Титов — самый недооценённый. Его вклад в игру команды и то, что он умеет на футбольном поле, как он играет на команду, — это топ-игрок. Егор очень сильно недооценён. Как он работал на поле — это нечто. Если я кем-то восхищаюсь, то Титовым. Если брать эстетику, талант, то это Илья Цымбаларь», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Титов выступал в составе «Спартака» с 1995 по 2008 год. За этот период он принял участие в 444 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 85 результативными передачами.

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