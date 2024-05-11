В «Оренбурге» заявили, что Томпсон после сезона вернётся в Чили решить вопрос с судом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о ситуации полузащитника команды Хорди Томпсона, который на родине находился под домашним арестом. Зимой его арендовали у клуба «Коло-Коло».

«Томпсону надо будет вернуться на родину, чтобы отметиться. Нет ли опасений, что он не вернётся? Мы этого не знаем, посмотрим. Агент 17 мая прилетит, всё обговорим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, в Россию Хорди Томпсона выпустили из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, после чего ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом. 19-летний футболист выступает в «Оренбурге» на правах аренды. Права на игрока принадлежат чилийскому клубу «Коло-Коло».