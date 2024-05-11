Луис Энрике ответил на вопрос об адаптации Мбаппе в «Реале»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, как, по его мнению, пройдёт адаптация нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Вы знаете Мбаппе так же хорошо, как и я, если не лучше. Он оптимистичный человек с добрым сердцем, готовый к любой ситуации. Оцениваю его на 10 из 10 как личность и как футболиста», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, вчера, 10 мая, Мбаппе заявил, что покинет французский гранд по окончании нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой Мбаппе сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: