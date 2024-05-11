Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике ответил на вопрос об адаптации Мбаппе в «Реале»

Луис Энрике ответил на вопрос об адаптации Мбаппе в «Реале»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, как, по его мнению, пройдёт адаптация нападающего Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Вы знаете Мбаппе так же хорошо, как и я, если не лучше. Он оптимистичный человек с добрым сердцем, готовый к любой ситуации. Оцениваю его на 10 из 10 как личность и как футболиста», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, вчера, 10 мая, Мбаппе заявил, что покинет французский гранд по окончании нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой Мбаппе сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

Материалы по теме
Энрике резко ответил журналисту, назвавшему «провалом» выступление «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android