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Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшими игроками сезона РПЛ

Эдуард Мор рассказал, кого считает лучшими игроками сезона РПЛ
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, кого он считает лучшими игроками в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Здесь нужно выбирать из команды, которая станет чемпионом. Если РПЛ выиграет «Динамо», то Тюкавин. Если «Краснодар» — Сперцян или Кордоба. Если чемпионом станет «Зенит», будут выбирать между Кассьеррой, Барриосом, Клаудиньо, Дугласом», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. После аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» заработал 50 очков и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», имеющее в своём активе 50 очков.

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