«Рубин» — «Ростов»: казанцы довели счёт до разгромного на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу принимает стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 3:0.

На 30-й минуте защитник казанцев Мацей Рыбус после подачи с углового открыл счёт в игре. Спустя восемь минут другой игрок обороны «Рубина», Александр Мартынович, удвоил преимущество своей команды. Полузащитник казанцев Богдан Йочич на 65-й минуте игры довёл счёт до разгромного.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 3:0 благодаря голам Николая Комличенко, Андрея Ланговича и Егора Голенкова.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.