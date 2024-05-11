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Боков: ни «Зенит», ни ЦСКА не будут жертвовать игрой в РПЛ ради Кубка

Боков: ни «Зенит», ни ЦСКА не будут жертвовать игрой в РПЛ ради Кубка
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Бывший футболист «Зенита» и ПФК ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграют с красно-синими. Встреча состоится сегодня, 11 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что никакой ротации в матче «Зенита» и ЦСКА не будет. «Зенит» борется за чемпионство, ему нельзя терять очки. А ЦСКА, хоть и не борется за первое место, но имеет мотивацию забрать очки у «Зенита» на его поле. Эту игру в жертву перед Кубком приносить никто не будет. Что в чемпионате, что в Кубке «Зенит» и ЦСКА сыграют основными составами.

Поскольку я армеец, отдам предпочтение ЦСКА. Они уже обыгрывали «Зенит» и в последнее время играют с этой командой неплохо. Шансы забрать очки есть даже в Петербурге», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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