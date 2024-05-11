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Канищев: возможный переход Волкова в «Зенит» — здравая мысль, он лучше Марио

Канищев: возможный переход Волкова в «Зенит» — здравая мысль, он лучше Марио
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о потенциальном переходе 21-летнего правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова в санкт-петербургский клуб.

«Возможный переход Волкова в «Зенит» — здравая мысль. Но минус только один — это то, что в Питере не растят своих. Поэтому придётся вырвать парня из «Краснодара». Волков — это не Фернандес, он, конечно, лучше», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Волков принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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