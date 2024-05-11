Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике резко ответил журналисту, назвавшему «провалом» выступление «ПСЖ» в ЛЧ

Энрике резко ответил журналисту, назвавшему «провалом» выступление «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал недовольство из-за вопроса журналиста, который охарактеризовал выступление французского гранда в нынешнем сезоне Лиги чемпионов как провальное.

«Провал? Я правильно услышал? Я постараюсь быть вежливым: сколько команд участвует в Лиге чемпионов? Ты не знаешь сколько? Возможно, твоя проблема кроется в том, что ты не изучил, сколько всего команд участвовало. Давайте перейдём к следующему вопросу и избежим возможных проблем», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов парижский клуб дошёл до стадии полуфинала, где проиграл дортмундской «Боруссии». Оба матча завершились победой немецкой команды со счётом 1:0.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Луис Энрике: Мбаппе ещё не назвал свой новый клуб, но думаю, что всё очевидно
Материалы по теме
У «ПСЖ» самый низкий показатель по победам в полуфиналах ЛЧ
Истории
У «ПСЖ» самый низкий показатель по победам в полуфиналах ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android