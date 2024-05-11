Энрике резко ответил журналисту, назвавшему «провалом» выступление «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал недовольство из-за вопроса журналиста, который охарактеризовал выступление французского гранда в нынешнем сезоне Лиги чемпионов как провальное.

«Провал? Я правильно услышал? Я постараюсь быть вежливым: сколько команд участвует в Лиге чемпионов? Ты не знаешь сколько? Возможно, твоя проблема кроется в том, что ты не изучил, сколько всего команд участвовало. Давайте перейдём к следующему вопросу и избежим возможных проблем», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов парижский клуб дошёл до стадии полуфинала, где проиграл дортмундской «Боруссии». Оба матча завершились победой немецкой команды со счётом 1:0.

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