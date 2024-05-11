Егор Титов сравнил золотую гонку в РПЛ с развязкой сезона-1997

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов нашёл схожести в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с борьбой за титул в чемпионате России сезона-1997.

«Очки теряют все: дома, на выезде — неважно. Если бы не ошибки Лещука в дерби со «Спартаком», у «Динамо» сейчас было бы 53 очка, и они бы шли на первое почти за 50 лет чемпионство. Сегодня впереди «Зенит», но я бы не стал его записывать в явные фавориты, потому что сейчас всё на тоненького. Шансы на титул остаются и у «Динамо», и у «Краснодара», тем более что им ещё играть между собой. Если они будут идти чуть выше «Зенита», получится самая большая интрига на моей памяти с 1997 года, когда «Спартак» до конца боролся с «Ротором». Выиграй в последнем туре они – стали бы чемпионами. Но победили мы и во второй раз подряд взяли золото», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, после 27 туров РПЛ «Динамо» набрало 50 очков и сейчас занимает третье место, но отстаёт от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.