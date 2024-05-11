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Двукратный чемпион России Мор считает, что Джикия покинет «Спартак» летом

Двукратный чемпион России Мор считает, что Джикия покинет «Спартак» летом
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем центрального защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

— Много разговоров в нынешнем сезоне вокруг Джикии. Вам жалко его в сложившейся ситуации?
— Георгий — боец и капитан команды. Конечно, к таким футболистам всегда относятся с симпатией. Вдвойне обидно то, что у него сейчас травма. Сейчас он играл бы, потому что травмировался Бабич, который играл на месте Джикии.

— Джикия покинет «Спартак» летом?
— Сложно сказать. Скорее да, чем нет, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл семь матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

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