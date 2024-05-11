Луис Энрике: Мбаппе ещё не назвал свой новый клуб, но думаю, что всё очевидно

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление нападающего Килиана Мбаппе об уходе из парижского клуба по окончании нынешнего сезона, о чём им было сообщено вчера, 10 мая.

«Я могу сказать только хорошее в адрес Мбаппе и его брата. Я понимаю его решение. Он провёл здесь семь лет, он легенда клуба. Мбаппе отдал всё «ПСЖ». Он ещё не сказал, куда уйдёт, но думаю, что это очевидно. Было большой гордостью видеть его в команде. Я желаю ему всего наилучшего. «ПСЖ» нужно продолжать прогрессировать», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Ранее СМИ сообщали, что Мбаппе присоединится к мадридскому «Реалу».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: