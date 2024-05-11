«Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу принимал стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. Встреча завершилась победой казанской команды со счётом 3:1.

На 30-й минуте защитник казанцев Мацей Рыбус после подачи с углового открыл счёт в игре. Спустя восемь минут другой игрок обороны «Рубина», Александр Мартынович, удвоил преимущество своей команды. Полузащитник казанцев Богдан Йочич на 65-й минуте игры довёл счёт до разгромного. На 72-й минуте встречи полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин сократил разницу в счёте. Через три минуты хавбек ростовчан Иван Комаров, вышедший на замену на 62-й минуте, получил вторую жёлтую карточку, после чего «Ростов» остался в меньшинстве. На 86-й минуте защитник ростовчан Эяд Эль-Аскалани тоже получил вторую жёлтую карточку, оставив, таким образом, свою команду вдевятером. Свисток арбитра о завершении матча зафиксировал на табло счёт 3:1 в пользу «Рубина».

По состоянию на сегодняшний день эта победа позволила «Рубину» подняться на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова теперь имеет в своём активе 41 очко после 28-ми матчей. «Ростов» опустился на восьмое место, набрав 40 очков после аналогичного количества встреч.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 3:0 благодаря голам Николая Комличенко, Андрея Ланговича и Егора Голенкова.