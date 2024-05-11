Мор: если бы Слишкович не был «и. о», подвергся бы сумасшедшей критике после Нижнего

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе временно исполняющего обязанности главного тренера московской команды Владимира Слишковича.

«Слишкович сейчас ведёт себя просто идеально: как он общается с прессой, как он объясняет свои решения. Другое дело, что пока это с приставкой исполняющего обязанности. Что будет, если его утвердят главным?

Я приведу пример. Соболев и Игнатов отлично смотрелись в матче с «Динамо», и оба сделали гол+пас. В следующем матче в Нижнем Новгороде они оба остаются в запасе, а «Спартак» не сумел дожать «Пари НН» и сыграл вничью. Если бы Слишкович не был «и. о.», подвергся бы сумасшедшей критике после этого. Пока же отношение к нему не как к полноценному главному тренеру.

Пока «Спартак» играет за счёт того, что убрали Абаскаля, которого все откровенно не любили. Эмоциональный фон улучшился. То, что сейчас Слишковичу ставится в заслугу, потом будет ставиться в вину. Является ли Слишкович непререкаемым авторитетом для футболистов? После Абаскаля пока всё хорошо. Когда букетный роман схлынет, пойдут вопросы. Я ничего не исключаю, но сомневаюсь, что оставить Слишковича было бы правильным решением. «Спартаку» нужен авторитетный тренер», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.