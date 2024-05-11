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Егор Титов провёл аналогии между ситуациями в «Спартаке» Карреры и Слишковича

Егор Титов провёл аналогии между ситуациями в «Спартаке» Карреры и Слишковича
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сравнил ситуацию исполняющего обязанности тренера московского клуба Владимира Слишковича с положением экс-наставника красно-белых Массимо Каррерой.

«Я не нахожусь внутри «Спартака», но блогеры и инсайдеры сливают информацию из клуба. Все говорят, что атмосфера стала потрясающей. Мы помним эффект Карреры. Футболисты пошли, попросили за него, руководство оставило — и выиграли чемпионство. Почему бы и нет? Опять же, я не руководитель «Спартака». Как оно будет, узнаем в ближайшее время. Даже если «Спартак» выиграет Кубок, не факт, что Слишковича утвердят главным. Мы помним: человек, который выиграл со «Спартаком» прошлый Кубок, тем же летом ушёл. Может быть, и политика вмешалась. В «Спартаке» может быть всё что угодно, но в любом случае в таком клубе должна быть стабильность. На примере того же «Зенита» хорошо видно, что стабильность — залог успеха», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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