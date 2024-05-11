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«Локомотив» победил «Чертаново» в матче женской Суперлиги

«Локомотив» победил «Чертаново» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Чертаново. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)». Главным арбитром встречи выступила Любовь Тарбеева (Киров). Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 9-й тур
11 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Бизенкова – 67'    

Единственный гол в игре забила полузащитница железнодорожниц Валерия Бизенкова с передачи своей одноклубницы Виктории Козловой на 67-й минуте матча, установив, таким образом, итоговый счёт встречи.

После этой победы московский «Локомотив» поднялся в турнирной таблице женской Суперлиги на третье место. Теперь железнодорожницы имеют в своём активе 19 очков после восьми встреч. «Чертаново» продолжается находиться на 11-й строчке. Команда набрала три очка по итогам восьми встреч.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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