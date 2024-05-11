«Барселона» сообщила Рафинье, что он будет играть второстепенную роль в клубе — Sport.es

Представители «Барселоны» сообщили крайнему нападающему сине-гранатовых Рафинье, что со следующего сезона он может претендовать исключительно на второстепенную роль в клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» рассматривает вариант с продажей бразильского футболиста для того, чтобы выручить деньги на приобретение 21-летнего вингера «Атлетика» Нико Уильямса. В случае, если Рафинья не покинет клуб, а сине-гранатовые смогут купить Уильямса, то именно испанскому игроку будет отдаваться приоритет с точки зрения стартового состава.

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Подчёркивается, что на текущий момент Рафиньей интересуется саудовский «Аль-Хиляль», готовый заплатить за него € 100 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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