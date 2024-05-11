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Титов: для нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо»

Титов: для нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Если Семак выиграет шестое чемпионство подряд, я только порадуюсь за Сергея Богдановича. До сих пор только Романцеву такое удавалось — с 1996 по 2001 год. А с Семаком мы вместе играли и в молодёжной команде, и в национальной.

Но для всего нашего чемпионата было бы лучше, чтобы чемпионом стал «Краснодар» или «Динамо». Для Галицкого — человека, который вкладывает свои деньги в футбол — это было бы большим успехом. В том году они могли взять первый трофей, но с Кубком, к сожалению, не сложилось. Если они выиграют РПЛ, сенсацией это не станет. Клуб поэтапно, постепенно идёт к этой награде.

«Динамо» с 1976 года – почти полвека — не может выиграть чемпионат страны. Если получится сейчас, это станет большим подарком для болельщиков команды. Но на данный момент фаворит – «Зенит». У них всё-таки одно очко преимущества и игра дома. Будет очень интересно посмотреть все три матча претендентов — как будто специально сделали такой календарь. Сегодня великолепный футбольный вечер!» — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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