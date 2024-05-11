«Зенит» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает первое место. ЦСКА после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиги заработал 39 очков и располагается на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.

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