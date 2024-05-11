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Кроос сомневается в продлении контракта с «Реалом», боясь утратить важную роль в команде

Кроос сомневается в продлении контракта с «Реалом», боясь утратить важную роль в команде
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34-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос по-прежнему сомневается в целесообразности пролонгации трудового соглашения со «сливочными». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Кроос опасается, что в следующем сезоне он может перестать играть важную роль в команде, на что также может повлиять вероятный приход нападающего Килиана Мбаппе в клуб, поскольку тогда «Реал» способен начать играть по схеме 4-3-3, при которой он лишится своих преимуществ в центре поля.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, действующий контракт Крооса заканчивается грядущим летом.

Немецкий футболист выступает за мадридский клуб с 2014 года. За этот период он принял участие в 461 матче во всех турнирах (28 голов и 97 ассистов).

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