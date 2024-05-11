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Де Брёйне догнал Фабрегаса по количеству голевых передач в АПЛ

Де Брёйне догнал Фабрегаса по количеству голевых передач в АПЛ
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Результативная передача атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, сделанная им на защитника Йошко Гвардиола в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», стала 111-й для бельгийца в этом соревновании.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Гвардиол – 13'     0:2 Фоден – 59'     0:3 Гвардиол – 71'     0:4 Альварес – 90+6'    
Удаления: Диоп – 90+5' / нет

Таким образом, полузащитник сравнялся по количеству ассистов с бывшим хавбеком лондонского «Арсенала» Сеском Фабрегасом. На текущий момент они занимают второе место по этому показателю в чемпионате Англии, уступая экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу, оформившего 162 результативные передачи.

Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами.

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