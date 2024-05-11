Бородюк: у «Динамо» большой шанс стать чемпионом, у клуба правильная стратегия

Известный российский тренер Александр Бородюк высказался об участии московского «Динамо» в чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не хочу оценивать работу Марцела Лички, как и любых других тренеров. Мы говорим о клубе, потому что тренеры поменяются, а клуб останется навсегда – с Личкой или без. Я желаю «Динамо» наконец преодолеть эту длительную серию без титулов. Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У «Динамо» большой шанс стать чемпионами, и я им этого и пожелаю», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Напомним, после 27 туров РПЛ «Динамо» набрало 50 очков и сейчас занимает третье место, но отстаёт от лидирующего «Зенита» всего на одно очко.