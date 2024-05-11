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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые не забил в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые не забил в чемпионате Китая
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Завершился матч 11-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Тяньцзинь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа». Команда российского специалиста Леонида Слуцкого не смогла обыграть соперника, впервые в сезоне не забив ни одного гола в матче чемпионата Китая.

Китай - Суперлига . 11-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Окончен
0 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай

После 11-ти туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 27 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает с начала сезона на протяжении 11-ти матчей чемпионата Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» встретится в выездном матче с «Цаньчжоу». Матч состоится 17 мая, стартовый свисток о начале игры раздастся в 14:00 по московскому времени.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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