«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого впервые не забил в чемпионате Китая

Завершился матч 11-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Тяньцзинь Тайгер» и «Шанхай Шэньхуа». Команда российского специалиста Леонида Слуцкого не смогла обыграть соперника, впервые в сезоне не забив ни одного гола в матче чемпионата Китая.

После 11-ти туров китайской Суперлиги подопечные Слуцкого набрали 27 очков и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на три очка. «Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого не проигрывает с начала сезона на протяжении 11-ти матчей чемпионата Китая.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» встретится в выездном матче с «Цаньчжоу». Матч состоится 17 мая, стартовый свисток о начале игры раздастся в 14:00 по московскому времени.