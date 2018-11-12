«Апокалипсис уже настал». Как прошло самое крутое южноамериканское дерби

В воскресенье в Буэнос-Айресе в очередной раз сошлись самые непримиримые соперники Южной Америки, противостояние которых насчитывает уже более 100 лет. В первом матче финала Кубка Либертадорес впервые встретились две аргентинские команды – «Бока Хуниорс» принимал на «Ла Бомбанере» «Ривер Плейт».

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Изначально игра была запланирована на субботу – организаторы даже позаботились о поклонниках аргентинских команд в Европе, назначив начало на раннее время. Но матч пришлось перенести на воскресенье из-за погодных условий. Итальянский журналист, который добрался до Аргентины, неплохо пошутил на этот счёт: «Если финал «Бока» — «Ривер» — это апокалипсис, то он уже настал. Вот такой шторм накрыл Буэнос-Айрес».

Правда, о том, что матч не состоится, сообщили уже тогда, когда часть самых активных болельщиков собралась на стадионе. Но эта новость не помешала им неплохо провести время на «Ла Бомбанере».

А вот что тем временем происходило на стадионе.

В воскресенье всё началось вовремя – стихия утихомирилась, так что и футболисты, и болельщики без проблем добрались до стадиона, который ещё днём ранее был залит водой. Судя по видео, которые разместили болельщики в соцсетях, атмосфера на «Ла Бомбанере» была просто невероятная!

Первые полчаса преимущество было у «Ривер Плейт», но счёт всё же открыли хозяева. Рамон Абила нанёс мощный удар в ближний угол, Армани отбил, но Абила был первым на добивании. Трибуны просто взорвались.

«Ривер» отыгрался через две минуты — Гонсало Мартинес сделал передачу на Лукаса Пратто, который убежал и пробил в дальний угол. Но «Бока» до перерыва всё же забила второй: Дарио Бенедетто головой отправил мяч в верхний угол с навеса Себастьяна Вильи. Вы только посмотрите на болельщиков – они просто вне себя от счастья!

На 61-й минуте «Ривер Плейт» снова сравнял: отличился Карлос Искьердос, который задел мяч и отправил его в свои же ворота.

На трибунах стало ещё веселее. Один болельщик написал: «Это единственное видео со вчерашнего матча. Просто у тех, кто снимает, а не поёт, вежливо отбирают телефоны».

Ответный матч состоится 24 ноября на стадионе «Монументаль». СМИ, кстати, пишут, что туда заглянет президент РФ Владимир Путин.