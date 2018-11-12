Иллюзия разума. Кононов – шанс Федуна всё изменить

Олега Кононова уже раскусили.



Желание встретиться с Романцевым – просто задабривание древних и влиятельных духов. Слова о влюблённости в «Спартак» Бескова – работа с толпой.

«Попросил организовать встречу с Романцевым». Первое интервью с Кононовым О планах, Бескове, традициях и спартаковском духе.

Заявления об атакующем футболе, стеночках и забеганиях – вода, в которой потонул ставивший по семь защитников Дмитрий Аленичев. Интеллигентность Кононова – лишь слабость, а отсутствие брони из посредников и решал – знак преклонения и покорности перед кровожадным руководством. Сюда можно добавить и улетевшие в народ пиджачные издевательства Уткина – люди же правда верят, что Василий выдаёт это из убеждений, а не из игривого удовольствия и наслаждения своим талантом. Что он, кстати, говорил про Черчесова?

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Но теперь попробуйте поверить хоть во что-то хорошее. Во-первых, футбол, который Кононов ставил «Краснодару» (тут стоит извиниться перед Сергеем Галицким), – он ведь правда тот самый спартаковский. И если вы смотрели последние игры тульского «Арсенала», то могли заметить, что это не фактор развития конкретного клуба, а правда тренерская система. И возвращение стиля невозможно без общения с его уникальным носителем – Романцевым.

Потолок падает. Почему Олег Кононов покинул «Краснодар» Олег Кононов ушёл из «Краснодара» – и это тот самый случай, когда и тренер, и клуб упёрлись в собственный потолок и вынуждены идти дальше.

Во-вторых, романтическая философия – это тоже принцип. Об этом можно узнать как у сменившего Кононова Игоря Шалимова, считавшего паутину на чужой половине несовременной и местами губительной, так и у Романа Пилипчука, называвшего «Краснодар» самой предсказуемой командой. Другое дело, что тот самый помощник Карреры, при котором клуб брал золото, а не ставил 4-3-3, всегда добавлял: для успеха «Краснодару» не хватает качественных футболистов, приобретение которых вполне может позволить себе «Спартак».

В-третьих, никогда не рассуждавший о футболе на уровне «стальных яиц мужиков», которые на самом деле тебе давно не доверяли, Кононов выдерживал очень сложных игроков. Именно при нём с Шалимовым начал забивать Смолов, именно при нём приходил в себя скандальный Широков, и именно о нём с невероятной теплотой рассказывал Мамаев. Ведь не важно, как ты рычишь, – главное, чтобы тебе верили и тебя уважали.

Помните, кстати, что после шампанского в Монако уже ушедший из «Краснодара» Кононов назвал поведение Павла недопустимым и прямо заявил, что последовавшие травмы – результат неуважения к футболу?

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— Не ожидал от вас, — ответил в «Твиттере» Мамаев, а через полгода в разговоре со мной вдруг очень серьёзно сказал: «Я всегда буду уважать Олега Георгиевича, что бы он сейчас ни говорил. Этот тренер – настоящий мужчина».

Удивительная характеристика для тряпки, не правда ли?

Не будет рядом с Кононовым и своих Марко Трабукки с Тимуром Гурцкая. Значит, вряд ли он так скоро победит в СМИ, «Твиттере» и на трибунах. Но ещё важнее, что игроков он будет просить не у третьих лиц, решающих свои задачи, а напрямую у руководства – и вот тогда мы точно будем знать, как и за кого спросить с Родионова, Измайлова или фантомного спортивного директора.

Ну и про вид немного. Пиджаки на Кононове, если хотите, сидят хуже, чем на Каррере. Но вот внешность клуба (не путать с возведением в культ самого тренера) с ним точно будет опрятнее, как бы на первых порах её ни закидывали грязью со стороны.

Принимая Кононова или отрицая нового тренера, нужно помнить главное. Великий клуб в рамках одного государства – это не только золотая медалька, выпадающая раз в несколько лет. Это вовсе не результат любой ценой. Это даже не одна мощная трансферная кампания. Нет, это соблюдение стиля, создание атмосферы и уважение истории, что в совокупности может привести к триумфу на долгие годы.

В последние годы, утонув в скандалах с грузом из менявших друг друга решал, «Спартак» это величие потерял. Перестал он быть и брендом, как говорил Федун, на уровне русской водки и автомата Калашникова. И именно приглашение реально ставящего тот самый футбол и интеллигентного Кононова – непопулярный шаг в светлом направлении.

Надежды «Спартака» на возвращение к царству разума, надо признать, иллюзорны – слишком уж много внутренних проблем и противовесов. Но на этот раз Федун не пошёл на поводу у толпы – и этим сложным решением заслужил шанс на полную историческую реабилитацию.

Хотя если и здесь дело закончится какой-нибудь дрянью, то «Спартак» для владельца должен будет закончиться.