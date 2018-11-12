«Попросил организовать встречу с Романцевым». Первое интервью с Кононовым

Первые слова

«Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают. Предложение от «Спартака» стало неожиданным для «Арсенала», но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это».

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

О планах

«Планирую встретиться с тренерами дубля и «Спартака-2». Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая».

О встрече с Романцевым

«Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым. Мы уже разговаривали по телефону. Этот человек делал «Спартак» таким, какой он есть сейчас, — любимым многими не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. У них с Бесковым я многое почерпнул. Классический стиль красно-белых — игра в средний и короткий пас, стенки, забегания. В «Спартаке» этот футбол прививают в академии, и в первую команду приходят ребята, уже обученные такому стилю».

О симпатиях к «Спартаку»

«Спартак» дорог мне тем, что за него играли любимые мной мастера. Я болел за них — а значит, и за красно-белых. Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов… Противостояние Москвы и Киева в союзные времена — это было всё! На уровне сегодняшних битв между «Реалом» и «Барселоной». Мы ждали тех матчей с нетерпением, и мне всегда нравился «Спартак» — красивый комбинационный стиль».

О срыве перехода в «Спартак» в бытность футболистом

«Переход не состоялся, потому что моя первая супруга была в положении, попросила быть рядом. Мы долго разговаривали с Бесковым, и я понимал, что такие предложения не поступают дважды, но… Бесков приглашал меня как раз на позицию «десятки». Я любил брать игру на себя, раздавать передачи».

Об образцовых для себя тренеров

«Для меня Гвардиола — номер один. Я с ним встречался, беседовал. Ещё Клопп и Анчелотти».

Об атакующем футболе

«Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков. Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут. Развитие футбола состоит в атаке, а оборона должна этот атакующий футбол защищать».

О защитном подходе к игре

«В моём понимании при таком подходе теряется самое главное, что есть в футболе, — зрелищность. А именно её зрители хотят, от неё они получают удовольствие. Подход, о котором вы говорите, убивает зрелищность. Я же буду ставить тот футбол, который развивает игру и футболистов, их интеллект и мастерство. Он точно будет приносить удовлетворение зрителям!».

О возможном давлении

«Я тренирую уже 18 лет. Начинал с помощника, прошёл все стадии. И давление испытывал всегда, с первых дней работы. Так вот, чем сильнее было это давление, тем больше мне нравилось работать. Давление — путь к прогрессу. Под ним ты работаешь больше чем на сто процентов. Спорт — это сопротивление. Ни один тренер или игрок не будет без него развиваться».

Об атмосфере вокруг «Спартака»

«В России только «Спартак» и, может, ещё два-три клуба соответствуют европейским стандартам — с точки зрения интереса общественности к команде, к процессам, которые происходят внутри. В Италии, Англии это норма. Атмосфера вокруг «Спартака» прекрасна. Она движет футбол в России вперёд и позволяет ему быть в центре внимания».

О связи с Беларусью

«Я не представитель белорусской школы. Я много лет жил и играл в Белоруссии, начинал там тренировать, но я россиянин: родился в Курске, учился в Смоленском университете физкультуры, лицензии получал в России. Отношения у меня с Белоруссией отличные, сын от первого брака работает тренером в БАТЭ. С Виктором Гончаренко мы встречались, когда он ещё руководил «Кубанью», а я — «Краснодаром». У нас и тогда были яркие матчи, а теперь наша дуэль выходит на новый московский уровень».

О Зелимхане Бакаеве

«Мы не просто продолжим за ним следить, а, надеюсь, вернём его после аренды. Очень интересный парень».

О задачах на сезон

«Чемпионат у нас довольно ровный, ничего ещё не потеряно. Нужно побеждать в каждом матче. Для меня эти цели очевидны, спокойно к ним отношусь. Вера в успех есть. Характер — тоже. Футболисты, уверен, готовы развиваться. Осталось только реализовать потенциал на поле».

О своём штабе

«С Кожевниковым мы проходили обучение в одной группе в ВШЭ, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Они с Кузнецовым — симбиоз молодости и саморазвития. Испанец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским гражданством Стергиос Фотопулос занимаются физподготовкой. Я специально выбирал опытных специалистов. С вратарями будет работать румын Даниэль Тудор, который был со мной во всех российских клубах».

Кого Олег Кононов привёл за собой в «Спартак» Люди, которые тащили Тулу.

О спартаковском духе

«Нужно стремиться к глобальной цели — чтобы большинство игроков были своими воспитанниками и чтобы именно они были сердцем команды, несли тот самый спартаковский дух. Он должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплочённостью. Если получится, я буду счастлив».