Ад в Буэнос-Айресе. Игра «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» под угрозой срыва. LIVE

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Текстовая трансляция
Онлайн:
23:00. Видео с места событий.
22:55. Пишут, что скорую, на которой повезли Переса, тоже пытались закидать камнями.
22:45. Но «Бока» играть отказывается.
22:40. Пока переносят на час, в полночь по Москве игра начнётся.
22:35. Разбитые стёкла в автобусе.
22:30. Пострадавших в составе «Боки» немало. Леонардо Хара также повредил глаза. Агустин Альмендра, Карлос Тевес, Рамон Абила и Эдвин Кардона пострадали от газа. Их рвёт и играть они не смогут.
22:25. Пишут, что полиция хочет провести игру в середине недели без зрителей.
22:20. Пабло Пересу в глаза попали осколки стекла, он в больнице.
22:15. Тошнит игроков «Боки», в том числе и Карлоса Тевеса.
22:10. Пока версии две того, почему:
1) игроки пострадали в раздевалке, так как фанаты распылили газ,
2) игроки пострадали от полицейского газа, когда полиция разгоняла фанатов.