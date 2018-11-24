Игроки пострадали от газа и разбитого стекла. Пока начало матча отложено на час.

Ад в Буэнос-Айресе. Игра «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» под угрозой срыва. LIVE

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Текстовая трансляция

Онлайн:

23:00. Видео с места событий.

22:55. Пишут, что скорую, на которой повезли Переса, тоже пытались закидать камнями.

22:45. Но «Бока» играть отказывается.

22:40. Пока переносят на час, в полночь по Москве игра начнётся.

22:35. Разбитые стёкла в автобусе.

22:30. Пострадавших в составе «Боки» немало. Леонардо Хара также повредил глаза. Агустин Альмендра, Карлос Тевес, Рамон Абила и Эдвин Кардона пострадали от газа. Их рвёт и играть они не смогут.

22:25. Пишут, что полиция хочет провести игру в середине недели без зрителей.

22:20. Пабло Пересу в глаза попали осколки стекла, он в больнице.

22:15. Тошнит игроков «Боки», в том числе и Карлоса Тевеса.

22:10. Пока версии две того, почему:

1) игроки пострадали в раздевалке, так как фанаты распылили газ,

2) игроки пострадали от полицейского газа, когда полиция разгоняла фанатов.