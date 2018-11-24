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«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс», 24 ноября 2018. Онлайн-трансляция

«Чемпионат»
Фото: tntsportsla.com
Ад в Буэнос-Айресе. Игра «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» под угрозой срыва. LIVE
Игроки пострадали от газа и разбитого стекла. Пока начало матча отложено на час.
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25 ноября 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс». Текстовая трансляция

Онлайн:

23:00. Видео с места событий.

22:55. Пишут, что скорую, на которой повезли Переса, тоже пытались закидать камнями.

22:45. Но «Бока» играть отказывается.

22:40. Пока переносят на час, в полночь по Москве игра начнётся.

22:35. Разбитые стёкла в автобусе.

22:30. Пострадавших в составе «Боки» немало. Леонардо Хара также повредил глаза. Агустин Альмендра, Карлос Тевес, Рамон Абила и Эдвин Кардона пострадали от газа. Их рвёт и играть они не смогут.

22:25. Пишут, что полиция хочет провести игру в середине недели без зрителей.

22:20. Пабло Пересу в глаза попали осколки стекла, он в больнице.

22:15. Тошнит игроков «Боки», в том числе и Карлоса Тевеса.

22:10. Пока версии две того, почему:
1) игроки пострадали в раздевалке, так как фанаты распылили газ,
2) игроки пострадали от полицейского газа, когда полиция разгоняла фанатов.

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