Кононов: Ерёменко? Мне нужны все футболисты!

Кононов подтвердил: пока «Спартак» играет с большими перепадами, и это, скорее всего, будет продолжаться до зимнего перерыва. Причины кроются в физическом состоянии, мешающем постоянно демонстрировать высокую интенсивность, а также отсутствии времени для полноценной тактической работы.

— Первый тайм отыграли плохо, — подчеркнул тренер. — Это даже мягко сказано. Пытались играть низом, в позиционную атаку, но допускали слишком много потерь. И совсем не было обострения. Хотя у нас работал определённый контрпессинг, но не открывались и не обостряли. Играли очень вяло.

Во втором тайме оживились, стали двигаться и действовать быстрее, возникали моменты, заставляли соперника ошибаться, могли забить больше одного гола. Но тут уже как раз перестали успевать в контрпрессинге, поэтому «Урал» тоже стал проводить опасные выпады. Скорость в атаке у нас появилась, а скорость отбора — пропала. Хотя этот отрезок в плане интенсивности вышел хорошим, нужно брать его за образец и стараться играть так в будущем все 90 минут.



В целом график у нас непростой. За второй тайм я поблагодарил ребят. Но, как все понимают, в домашнем матче нужно было побеждать. Хотя есть шансы в ответной встрече. Даже если бы проиграли, поехали бы добывать путевку в полуфинал Кубка России в Екатеринбург.



— Есть понимание, почему «Спартак» чередует хорошие матчи со слабыми?

— Давайте рассмотрим в другом ракурсе. Мы работаем вместе чуть больше двух недель, в таком напряжённом графике и в таком непростом для игроков и клуба периоде, где очень сложно многое сделать для того, чтобы сразу же пошла игра. Сейчас почти невозможно работать над тактическими взаимодействиями. А футбол нарабатывается лишь в случае многократного повторения упражнений.



Что есть, то есть. Перепады будут – это однозначно. Я говорил об этом. Не может всё случиться быстро, чтобы команда сразу же заиграла в тот футбол, который мы хотим. Определенные взаимодействия есть, но сразу же сделать идеально невозможно. Поэтому будет некая смесь – между тем футболом, который был, и тем, который нам хотелось бы видеть.

Перепады есть и в физическом состоянии. То игроки бегут, то останавливаются, то бегут, то останавливаются. Во втором тайме мы повысили интенсивность. После матчей анализируем данные от GPS по InStat – видим, когда есть интенсивность, когда кривая идет вверх, сразу же создаем моменты и забиваем. Когда сбрасываем её, тут же начинаются проблемы. А нужно всегда держать уровень вверху, резких спадов интенсивности быть не должно. Это всё вырабатывается на тренировках.



Определенные навыки начинают появляться за 21 день работы, мы же вместе трудимся даже меньше. Физиология. От неё не уйти.

«Спартак» не меняется. Один матч — хороший, следующий – провальный Все вопросы о выходе в полуфинал Кубка России команде Олега Кононова придется решать в морозном Екатеринбурге в феврале.

— Насколько серьёзны травмы Комбарова, досрочно покинувшего поле, и Фернандо, не попавшего в заявку?

— Точный характер повреждения Комбарова пока не знаем. Возможно, просто спазм. У Фернандо достаточно непростая травма. Полгода он играл с ней на обезболивающих уколах, сейчас пошло ухудшение. Доктора примут решение и дадут объективную оценку. Но моё мнение: футболист должен играть здоровым. Будем исходить из этого.



Петкович в игре с «Локомотивом» тоже получил небольшое повреждение. На данный момент он восстанавливается. Надеюсь, уже завтра будет тренироваться. Вылезают травмы, которые были ещё раньше. В конце года такое часто случается.



— Вообще мы видим, что травм многовато, выходят из строя целые позиции. В чем причины? В том, что изменилась система подготовки в связи с приходом новых тренеров?

— Давайте подискутируем на эту тему. Тренировочный процесс действительно изменился сразу же, причём кардинально. Раньше не было такой игровой интенсивности. У меня нет работы со штангами или грузами, всё делаем с мячом. Возможно, интенсивность влияет на игроков. Но от запланированного я пока даю процентов 50. Лишь половину от того, что хотел бы давать. Потому что вижу состояние игроков и понимаю тяжёлый график. Плюс футболисты, которые выбыли, они прежде то играли, то нет. Не было игровой стабильности, не чувствовался тонус.



— После мощного выплеска эмоций и энергии в матче с «Локо» не было желания провести сегодня более серьёзную ротацию сегодня?

— Само собой, я думал о ней, о том, чтобы выпустить сразу же трёх новых футболистов. Но решил, что ребятам, не игравшим в последнее время, вероятно, будет очень сложно войти в игру. Поэтому сохранил состав, особенно – группу атаки. Четвёрка Ханни, Луис Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо во многом обеспечивает нас атакующей игрой с моментами и голами. Сегодня эти моменты тоже были, просто нужно было их забивать, попадать в ворота.



— Благодаря каким качествам в основе выходит Тимофеев? Кажется, что у него слишком много брака, почти каждая передача вперёд заканчивается потерей.

— Мне непросто принимать решение по поводу того, кого выпускать в опорной зоне. Зобнина нет, Фернандо – тоже. Остались Глушаков и Тимофеев, для которых это родные позиции при данной тактической схеме. Есть Игнатов, он тренируется, но, как я говорил, его функциональное состояние оставляет желать лучшего. Почему выбираю Тимофеева? Не думаю, что Артём настолько плох, как вы тут расписали. Но и не скажу, что я доволен всеми его действиями в двух матчах. Как и он сам. Вместо него я попробовал во втором тайме Попова, хотя понятно, что это не амплуа Ивелина, он действует выше.

— Из-за нехватки интенсивности, о которой вы сказали, к концу матчей появляются разрывы между линиями. Может, не стоило как раз выпускать Попова в центр и оставлять Глушакова в одиночестве в опорной зоне?

— Тимофеев начал ошибаться. Возможно, из-за той самой функциональной готовности. Я рассчитывал на то, что у нас будет мяч. Денис провёл большой объем работы, он уже в меньшей степени подключался к атакам, я это тоже заметил. В какой-то момент стало два игрока, которые опаздывали к атакующей четверке. Полагал, что Попов усилит созидательные действия. В конце концов, у него есть обостряющий пас, которого нет у Тимофеева.



— Где бы в этой схеме 4-2-2-2 играл Роман Зобнин, если бы были здоровы Фернандо и Глушаков?

— Давайте помечтаем. Справа. Хотя если бы в мечтах все были здоровы, мы могли бы применить другую расстановку.



— В СМИ появилась новость, что «Спартак» не собирается продлевать контракт с Ерёменко. Вам он, как тренеру, нужен? Вы уже поняли его уровень?

— Я же говорил уже: мне все футболисты нужны сейчас!

Парфёнов: может, в феврале в Екатеринбурге будет +5? Выйдем и сыграем

— Действительно кубковый матч, — охарактеризовал игру главный тренер «Урала». – Хороший, боевой. С обилием моментов как у одной команды, так и другой. Закрытого футбола не было. Кому-то могло показаться, что мы закрывались, но были отрезки, когда мы даже владели преимуществом. Поэтому и такой итог на табло.



— Можете сравнить два «Спартака» — тот, который вы обыграли в чемпионате недавно, и сегодняшний?

— Хотел бы делать акцент на своей команде.



— У вас есть понимание, как играть в Екатеринбурге 23 или 24 февраля?

— Есть даты, есть понимание. Будет ли матч, я не знаю. А про календарь я уже высказался интервью.



— Может, сыграть в манеже? Все-таки это не премьер-лига…

— Мы пока просто истории друг другу рассказываем. Ближе к дате всё станет ясно. А вдруг на улице будет -5 или +5? Ну и сыграем спокойно.