«Спартак» не меняется. Один матч — хороший, следующий – провальный

Безлюдье

Поначалу в этом матче было слишком уныло всё без исключения.

Спал пустой стадион. Посещаемость оказалась катастрофической, и, похоже, речь вообще можно было вести об антирекорде в истории «Открытие Арены». Если, конечно, оставить за скобками немногочисленные матчи «Спартака-2», который временно переезжал сюда пару сезонов назад. Причины массового неприхода людей — не только стандартные (будний день, невысокий статус соперника, холод, напряжение вокруг клуба), но и форс-мажорные. По итогам прошлого кубкового матча против «Анжи» КДК РФС закрыл за поведение болельщиков сразу две трибуны за воротами – B и D.



Какая-то часть фанатского актива перекочевала на угловые сектора, но большинство попросту проигнорировало игру. Оттого атмосфера и клонила в сон, ведь громогласной поддержки «Спартак» в этот день лишился. Хор пары сотен людей из дальнего угла до привычного уровня децибел на стадионе ощутимо не дотягивал.

Скука на поле

Уныние наблюдалось и непосредственно на футбольном газоне. Казалось бы, Кононов не стал беречь силы футболистов и выставил почти всех сильнейших. Из тех, кто в воскресенье обыгрывал «Локомотив», не вышли только травмированный Фернандо и получивший удар по голове Ребров, который попал в заявку, но все-таки уступил место молодому Максименко. А главное, что вышли все ключевые атакующие футболисты: Ханни, Мельгарехо, Луис Адриано и Зе Луиш.

Но атакующий футбол у «Спартака» совсем не получался. Брак в передачах зашкаливал, форвардам не хватало движения, чтобы выйти на свободное пространство. «Урал» оборонялся собранно, ведь приехал в Москву даже в более сильном составе, чем месяц назад, когда здесь же обыграл красно-белых в чемпионате со счетом 2:1. Вернулся Бикфалви, и это должно было помочь екатеринбургской команде в конструктивных действиях.



Один голик «Спартак» забить мог наскрести при таком унынии (например, убойный момент упустил Тимофеев, не попавший по мячу головой с трёх метров после идеального навеса Ханни), но с такой хаотичной, неэмоциональной и некачественной игрой за Кубок, конечно же, не бьются. И дело было не только в отсутствие Фернандо.

Такой привычный сюжет

Во втором тайме зрители хоть как-то смогли согреться: команды наконец-то начали создавать моменты. Кононов не стал сразу же проводить замены (в том числе не убрал в перерыве Тимофеева с его просто чудовищным браком), однако «Спартак» сумел прибавить и без них. Почти сразу же Ханни получил две подряд возможности, одну из которых реализовал. А потом ещё был потрясающий шанс у Мельгарехо.



Но насколько активнее и интереснее красно-белые стали играть впереди, настолько же хуже и неувереннее – сзади. «Урал» получил много свободы, Ильин загубил выход один на один, потом попал в защитника в упор, а с третьей попытки всё-таки забил и сравнял счёт.



Кононов провел три подряд замены на усиление игры, выпустив Попова, Педро Рошу и Ташаева. Их выход усилил давление на ворота «Урала», но к новым голевым свершениям не привел. Красно-белым ещё повезло, что по стандартному для себя сценарию они не пропустили в концовке второй.

Вывод прост: Кононов – никакой не волшебник, его «Спартак» всё ещё нестабилен и чередует эмоциональные матчи с серыми и скомканными. Путёвка в полуфинал теперь разыграется в следующем году – 24 февраля в Екатеринбурге. Там точно будет весело.