У Черышева – сумасшедшая концовка лучшего года в карьере!

«Валенсия» в рамках 17-го тура встречалась с последней командой чемпионата – «Уэской». Скромный клуб из Арагона, впервые в своей истории играющий в высшем дивизионе, до сих пор набрал лишь восемь очков – одна победа и пять ничьих при всего лишь 14 забитых мячах. Но, несмотря на скромный статус соперника, матч для «Валенсии» получился чрезвычайно тяжёлым.

Для Дениса Черышева это был 10-й матч в сезоне. Отрезок с 27 октября по 8 декабря он, напомним, пропустил из-за травмы. Если в двух первых играх после восстановления Денис не успел отметиться хотя бы одним результативным действием, то в этот раз получилось. На 25-й минуте россиянин классно сыграл в прессинге на фланге, увёл мяч из-под носа уснувшего на пару секунд защитника, быстро отдал передачу к штрафной, а потом сам забежал в лицевую – и покатил идеальный пас на 11-метровую отметку в зону второго темпа на Парехо.

В остальном Черышев был не так заметен на поле в первом тайме и запомнился разве что ещё неосторожным ударом в лицо соперника, за что арбитр наградил Дениса предупреждением. Роль в «Валенсии» у полузащитника кардинально отличается от той, что доверили ему в сборной: в клубе он, как правило, линейно движется по флангу при схеме 4-4-2 и сосредоточен на взаимодействии с крайним защитником Гайей, обостряющих передачах и обслуживании двух форвардов, тогда как в национальной команде сам постоянно выходит на ударные позиции за счёт смещений в центр.

После перерыва, когда у «Валенсии» стало чуть больше пространства, концентрация рывков россиянина по флангу увеличилась, он выполнил парочку навесов, помог команде заработать очень опасный штрафной. Но забила не его команда, а «Уэска» — Солер на ровном месте привёз пенальти, попросту обхватив соперника в штрафной руками.

Почти сразу же на поле вышел Батшуайи, а Черышев убежал на правый фланг и выполнил оттуда ещё одну отличную передачу в зону 11-метровой отметки. Только всё тот же Солер момент загубил. И хорошо ещё, что в концовке «Уэска» не забила второй, хотя у неё для этого было всё: два выхода один на один и штрафной, после которого мяч попал в перекладину.

А на последних секундах, когда никто уже не ждал, случилось настоящее чудо: «Валенсия» всё-таки избежала позора и вырвала победу. Мощнейший удар центрального защитники Пиччини после навеса и скидки от партнера принёс команде Марселино четвёртую победу в сезоне. Радовалась «Валенсия» очень бурно.

Кто же в той атаке выполнил навес с левого фланга за четыре секунды до конца отведённого времени? Конечно же Черышев. Причём с нерабочей, правой ноги, но в нужную точку и на свободного партнёра. Лучший год в карьере Дениса обрёл соответствующую положительную концовку. Хотя в сборной в 2018-м ему было всё-таки лучше.