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Чернов: первые полгода было ощущение, что Абаскаль один из лучших тренеров в моей карьере

Чернов: первые полгода было ощущение, что Абаскаль один из лучших тренеров в моей карьере
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Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился воспоминаниями от тренировок бывшего главного тренера красно-белых — 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

«Что больше всего запомнилось в тренировках Абаскаля? Мы постоянно играли в квадраты – в маленькие, средние, большие. Почти вся работа через мяч. Хотя силовая тоже была. Не могу сказать, что мы вообще не бегали. Но, конечно, поменьше, чем у других тренеров.

В первые полгода у меня точно было ощущение, что это один из лучших тренеров в моей карьере, всё очень нравилось. Абаскаль хотел, чтобы мы выходили из обороны через короткий пас, чтобы разыгрывали через треугольники – вот как «Ростов» играет.

Но как показала практика, в более простой футбол нам легче играть», — приводит слова Чернова Sports.ru.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль работал в должности главного тренера московского «Спартака» с июня 2022 года по апрель 2024 года. В сезоне-2022/2023 красно-белые под руководством Абаскаля стали обладателями бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги. 14 апреля 2024 года испанец был уволен со своей должности после выездного поражения от замыкающего турнирную таблицу лиги «Сочи» и падения «Спартака» на седьмое место.

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